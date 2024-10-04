中評鏡頭：雙十慶典啦啦隊錄影　美不勝收

左起啦啦隊正妹小美、螢螢、林岱縈、丹丹、賴可、希希。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）台灣雙十節慶祝晚會將在5日舉行，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與國民黨籍台北市長蔣萬安頻開記者會同台、緊鑼密鼓宣傳。韓國瑜日前看到啦啦隊模特兒曾說“我這顆老心臟又跳動很厲害！”而雙十節請到的啦啦隊4日則現身“立法院”，來自各大球隊的啦啦隊代表，在“立院”預錄跳舞的短影音，為雙十節準備。



2024年台灣雙十節慶祝晚會訂於5日晚間在台北大巨蛋舉行，雙十慶典相關活動依慣例由“立法院長”擔任籌備委員會主委，韓國瑜此次敲定雙十晚會在台北市舉行，也首次在台北大巨蛋辦理，更會請到閩南語歌后江蕙獻唱。



韓國瑜9月20日與蔣萬安首度為雙十節籌辦活動同台時，曾開玩笑致詞說，“立法院”開會非常精彩激烈，碰撞度很高，他的老心臟跳動很厲害，而看到北市府籌辦的活動，看到啦啦隊穿國旗裝跳舞、加上模特兒走秀，“我這顆老心臟又跳動很厲害！”韓、蔣4日又再度於“立院”同台開記者會推廣。



而啦啦隊正妹團也在“立院”議場前現身，經紀公司安排拍攝跳舞的短影音，笑聲不斷，過程中雖有NG，但仍敬業演出，包括“統一7－Eleven 獅”球隊的小美、“台鋼雄鷹”螢螢、“樂天桃猿”林岱縈、“富邦悍將”丹丹、“味全龍”賴可、“中信兄弟”希希共6位。



5日晚間的晚會上，則將會請到多達36名的啦啦隊員表演，精彩可期。

