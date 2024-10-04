員警頻遭毒駕撞死　陳菁徽促強化警察安全

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月4日電(記者 俞敦平)針對近期兩起員警遭吸毒駕駛撞死事件，中國國民黨籍“立委”陳菁徽今日質詢“行政院長”卓榮泰及台“內政部長”劉世芳時強調警方在執行勤務時面臨的嚴峻安全問題，她並呼籲政府採取更嚴厲措施打擊毒品犯罪。此外，陳菁徽也關注員警自殺問題，強調需要加強心理健康支持及預防機制。台“內政部長”劉世芳回應表示，已提升員警殉職補償標準，並正在推動相關心理輔導計劃。



陳菁徽指出，7月間一位三重的黃姓員警遭毒駕者撞死，並指出，三個月內已有兩名員警因毒品犯罪而喪生，毒駕者使用的毒品依托咪酯（Etomidate）也引發社會關注。她強調，員警在執法時的高風險性，並呼籲政府對毒品罪犯加強打擊，避免此類事件再次發生。



陳菁徽進一步指出，最近發生的另一起事件更為震驚，因為事發時，全台人民目睹了員警被毒駕者拖行數百公尺的恐怖畫面。該名員警年僅四歲的孩子也因此失去了父親，令人心痛。她呼籲政府應該加速司法程序，迅速判決此類罪犯，以回應民眾對司法的不信任感。



除了警員執法安全，陳菁徽還關心員警自殺問題。她表示，今年至今已有九名員警自殺，較往年顯著增加，甚至引起“監察院”的關注。她質疑在如此高風險的工作環境下，政府是否能保障員警的心理健康，並建議與“衛福部”合作，提早偵測有憂鬱傾向的員警，預防悲劇發生。



對此，“內政部長”劉世芳回應，政府已提高員警殉職補償標準，並表示她親自前往靈堂慰問罹難員警家屬。此外，劉提到，目前“內政部”正在考慮將依托咪酯從三級毒品升級至二級，以便在司法上更嚴厲地處理毒品犯罪。她還指出，“內政部”已啟動針對員警的心理輔導計劃，並由“警政署”全額負擔相關經費，希望透過團體與個別諮商，減少員警因工作壓力而自我了結的情況。



最後，陳菁徽強調，政府應與專業心理團隊合作，提早預防員警心理健康問題。劉世芳回應，目前相關心理健康支援次數已比去年增加了一倍半，顯示政府正在加強這方面的措施。