屏東安泰醫院火災釀9死　周春米率首長默哀

周春米4日主持災害應變中心工作會議時，率團隊為安泰醫院火災罹難者默哀。（屏東縣政府提供） 中評社屏東10月4日電／屏東縣東港安泰醫院在颱風山陀兒來襲期間發生火警造成9人死亡，民進黨籍屏東縣長周春米4日主持災害應變中心工作會議時，率縣府首長為罹難者默哀，也緊盯災後復原工作進度。



因應颱風山陀兒防災及復原，屏東縣1至4日停止上班上課。周春米強調，不是放颱風假，今天風力雨量雖未達停止上班上課標準，但經歷昨天強風豪雨侵襲，各地災情陸續湧現，昨晚全縣停電戶數將近7萬戶，考量民眾通勤安全及清理家園而停班停課。



氣象署已於4日清晨5時30分解除颱風警報，但前一日的強風造成縣內多處路樹倒塌，導致影響電力、自來水、電信中斷，經徹夜搶修，截至4日上午9時仍有約4萬戶停電、3300戶停水、6100戶停水。其中小琉球影響最大，但因海象不佳航運停駛，周春米與“立委”徐富癸協調“海巡署”、“海委會”協助，出動艦艇接送台電台水人員，4日上午10時30分許從旗津出發趕往小琉球搶修，希望今晚能全面恢復正常供應。



颱風風雨3日正強時，東港安泰醫院發生火警，周春米感謝警消同仁第一線在風雨中搶救，但不幸仍有8名病患及1名職員罹難，周春米特別率團隊默哀致意。目前衛生局已協助116名病患轉診，周春米除了請消防局謹慎調查起火原因及疏散過程，並請社會處啟動關懷慰問機制，關心病患及家屬。



周春米指示巡檢公有場域、公陸機構有無受損，教育處已請各校校長返回校園盤點災損，初步有16所學校通報災損，不少是樹木倒伏、設施設備故障，正陸續展開校園復原工作，如必要時將請求國軍協助清運、整理校園。山區土石含水量已達飽和，請民眾暫時減少至山區進行戶外活動。在收容所安置的部落族人及民眾，請確認交通道路安全無虞始可返家。



此外，針對民眾災損部分，周春米請農業處加速啟動調查農損及協助農民相關救助措施。社會處研擬補助淹水救助，是否比照上次凱米颱風，從優從速從簡辦理。