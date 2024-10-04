高雄路上鐵皮屋四散飛　百萬名車像廢鐵

幸運逃過一劫車主嘆責任歸屬難釐清，不知怎麼辦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月4日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒昨天侵襲高雄帶來強風豪雨，今天高雄放第四天颱風假，進行災後復原。三民區鼎中路一處私人平面停車場，相鄰的路邊店面鐵皮設施被強風摧枯拉朽，鐵皮、鐵架、店家裝潢與設備全砸向後方停車場，多輛車受損嚴重，店家及車主現在全成受災戶。



位於文藻大學後門斜對面、三民區鼎中路巷內的“鼎中鼎信停車場”，許多住戶採月租式停車，同塊地靠近路邊一排為鐵皮設施，約不到10家店家承租做生意，餐飲居多。不料不敵昨天14級強風，鐵皮設施被吹掀，連帶鐵架、鐵皮、店家裝潢設備工具全往緊鄰的停車場砸，場內10多輛車受損慘重。



停車場內一輛價值新台幣3百萬元的特斯拉也遭殃，整個天窗、後擋風玻璃都被砸破，車主避免上鏡頭還將車牌遮起來。附近其他車輛也是被砸的板金凹陷、車窗破損，更慘的是好幾台被鐵柱鐵皮壓住，動彈不得。有的車子用帆布包緊緊，有的則是趁出太陽，打開車門直接曝曬。



許多店家也趁今天出太陽來清理現場，搬走設備器材，冰箱內壞掉的食材只能丟掉。一家素食餐飲業者表示，20年前承租時就有鐵皮設施，不料這次被吹垮。另一家業者則說設備大概將近20萬元，不知道壞掉多少，損失難估計，能救就救。



一名幸運閃過災情的車主表示，這裡大多是住戶在停，昨天下午2點左右他看到鐵皮被掀起，導致場內車子被砸，但這邊是原地主賣給建設公司後再委外經營停車場，到底責任怎麼歸屬，目前都沒人敢負責，車主都先報案、拍照存證留下紀錄，再看後續怎麼釐清。



目前由於市區到處都在救災，大型重機具都叫不到，最快可能要下周一才有辦法，許多車被卡著動不了，動線也被堵死，目前該場先找工人鋸開路擋，清出一條出入口以利移車。