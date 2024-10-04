羅明才籲與大陸保持溝通管道　推動和平協議

卓榮泰（左）與邱垂正（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”羅明才今日在“立法院”會上質詢時，向“行政院長”卓榮泰與陸委會主委邱垂正提出有關兩岸交流的問題。他呼籲政府不要單邊依賴美國，應考慮與中國大陸保持溝通管道，推動和平協議。他強調台灣不應走上烏克蘭的悲劇，應以和平交流代替對抗。卓榮泰表示，政府致力於和平共榮，但中國大陸設置了許多障礙，雙方仍需努力推動兩岸的穩定發展。



羅明才首先提及，台灣目前處於國際間“地緣政治最危險的區域”，並批評政府在對外關係上過度依賴美國。他認為，台灣政府應與中國大陸保持一條溝通的線路，不應該因為政治立場的不同而完全斷絕兩岸對話。羅明才以“兩邊留一線，日後好相見”為例，強調雙方應保持一定的接觸與協商空間。



羅明才進一步建議，政府應考慮推動兩岸和平協議。他強調，這並非直接簽署協議，而是先促進兩岸之間的溝通與討論，讓台灣的民眾有機會表達意見。他指出，目前台灣過度重視軍購，卻忽略了與中國大陸進行對話的可能性，應該投入更多資金在兩岸溝通與協調上。他強烈主張，和平協議的推動必須經過台灣人民的廣泛討論，這將有助於避免不必要的衝突與緊張升級。



面對羅明才的質詢，“行政院長”卓榮泰表示，政府一直以來強調和平共榮，並希望兩岸之間的互動不僅僅局限於軍事層面，而應包含觀光與學生交流。然而，他也提到，大陸政府對台灣設置了多重障礙，阻礙了官方層級的正常溝通，這使得兩岸關係難以順利發展。



陸委會主委邱垂正回應稱，儘管官方溝通困難，陸委會仍然努力維持兩岸的聯繫機制。他強調，兩岸民間的交流仍在進行，且應該繼續促進健康有序的民間互動，這將有助於維護兩岸和平穩定。



羅明才對此表示不滿，質疑陸委會與中國大陸之間的聯繫實際情況，並提議可以在第三地，例如新加坡或日本，進行非正式的會談。他指出，見面有助於增加雙方的感情，並強調“見面三分情”，呼籲陸委會應積極尋求與中國大陸官員會晤的機會。



在質詢的最後，羅明才再次強調台灣應避免成為下一個烏克蘭，呼籲政府不應單靠軍事防禦，而應尋求更多的和平解決方案。他認為，兩岸雙方應以對話代替對抗，並指出只要中國大陸能夠展現對區域安全的善意，台灣方面也願意推動更多交流與合作。



卓榮泰最後回應，政府始終希望以和平交流代替對抗，但在此過程中必須維持台灣的自主與尊嚴，不會在對外關係中卑躬屈膝。