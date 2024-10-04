海基會：在大陸失聯民眾　涉詐騙比例非常高

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月4日電（記者 鄭羿菲）22歲台灣應屆大學畢業生郭宇軒8月27日赴大陸失聯，陸方證實其涉詐騙案件被留置。海基會秘書長羅文嘉4日證實，郭男目前囚禁在天津，海基會有持續與家屬聯繫，在審判結束前即便到天津，恐怕也見不上面。



羅文嘉指出，據相關統計，從去年1月迄今，有逾70件台灣民眾赴陸失聯，有約30多件後續有找到人，部分涉及詐騙案件，比例非常高。



羅文嘉表示，據他所知，郭男被囚禁在天津，按當地法律，在起訴審判前禁止任何聯繫，因此家屬也沒辦法過去探視，海基會與家屬多次聯繫說明這樣的狀況，要等到他們正式調查完畢、起訴審判後，才能進一步知道到底涉案內容為何。郭男台灣工作的公司請假一週，因此確實不是長期要去的，但目前沒有任何資訊可公布。



羅文嘉說，其實跨黨派“立委”也曾反應相關類似案件，有其他案件的台灣民眾被大陸公安留置，詢問後可能涉及詐騙或詐欺，但資訊都不明確，家屬向海基會反應孩子打電話回來說是被騙去強迫做詐騙相關事情，身上也有傷痕。



羅文嘉呼籲，若有人說有很好的暫時性工作，但其他公司單位、從事內容、地點、如何發薪等資訊都不明確，台灣民眾就要多注意，強烈建議不要輕易過去，以免受騙被迫從事犯罪行為。



海基會4日下午召開記者會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。