北檢今提訊京華城案4名被告　無柯文哲

北檢提訊前台北市副市長彭振聲（右二）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。柯文哲1日拒絕被提解出庭應訊，罕見獲准。台北地檢署4日提訊前台北市副市長彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎、中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理吳順民、台灣眾望基金會董事長李文宗等4人，但未提訊柯。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，5人均被收押禁見在土城、女子看守所。加上前台北市兵役局長朱亞虎、前柯文哲市長室主任、財務長李文宗，迄今已有7人收押。



朱亞虎9月28日坦承用7名威京集團旗下人頭捐210萬元新台幣政治獻金行賄，檢方懷疑李文宗負責從民眾黨庫搬錢，但李未認罪，仍被依罪嫌重大、有逃亡、勾串之虞將朱、李依涉嫌貪污治罪條例違背職務行、收賄罪收押。柯文哲1日被提解時，向看守所人員拒絕應訊，檢察官審酌後准許擇日再開庭。



山陀兒颱風假結束後，北檢4日上午5度提訊彭振聲，下午則首度提訊朱亞虎、吳順民、二度提訊李文宗共4人。4人的委任辯護律師也都到庭。



彭振聲未戴眼鏡、全程微笑，被問是否認罪？仍笑笑不發一語。朱亞虎等人均正在應訊中，朱中間如廁未戴口罩、護腰，洗把臉、不發一語。



據瞭解，檢方朝向鞏固並釐清沈慶京行賄應曉薇4740萬元的細節。