新北單身聯誼搶破頭　4千人報名中籤率10%

新北舉辦單身聯誼活動已超過10年，迴響熱烈。（新北市民政局提供） 中評社台北10月4日電／新北舉辦單身聯誼活動已超過10年，迴響熱烈。民代建議，今年場次雖然增加到8場，但還是太少，應該要每個月1場，也要放寬年齡限制，讓民眾可以增加認識異性的機會。新北市民政局表示，認同增加場次建議，今年超過4千人報名，但錄取500多人，明年會增加預算。



中國國民黨籍新北市議員金瑞龍表示，新北近3年的單身聯誼活動，從1年6場增加到8場，但他覺得成長幅度太小，很多年輕人因為工作忙碌，認識異性的時間比較少，甚至沒機會，能有機會參加聯誼會開心，但都認為報名額度太少，一場衹有60人，希望提升到1個月1場，既然提出配套措施是鼓勵結婚，就應該增加場次，提升配對機率。



金瑞龍說，單身聯誼有年齡限制，今年為1980年次到2004年次。他建議明年要放寬年紀，不要有年齡歧視。聯誼活動的效果很好，像有些人會網戀，就有被騙的可能性，這樣活動又陽光又有機會認識異性，活動很好，不要讓美意打折。同樣道理，聯合婚禮也是只能100對參與，很多人擠破頭都搶不到。



新北市民政局長林耀長答詢，每梯次有不同年齡限制，是希望配對時不要有太大的年齡差距，以增加配對機會。目前一年有480人參加、報名4500人，並逐年增加預算，去前新台幣70萬元、今年已提高到91萬元，明年會再想辦法增加。

