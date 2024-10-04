高雄勘災缺席表決遭嗆　柯志恩批綠側翼找碴

山陀兒颱風造成高雄災情嚴重，柯志恩在高雄救災。（照:柯志恩臉書） 中評社台北10月4日電／中國國民黨、台灣民眾黨“立院”黨團今在“立法院”院會再次封殺“賴政府”總預算案，但藍委柯志恩、蘇清泉等數人並未到場投票，遭綠營批評“還要選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？”對此，柯志恩回應，有跟黨團溝通過今日以地方救災為優先，無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水？



柯志恩今在臉書發文，山陀兒肆虐，整個高雄市區滿目瘡痍，為一早即時協助救災，昨晚已跟黨團溝通，達成今日以地方救災優先的共識。無奈綠委和側翼又故意找碴，真的是投也罵、不投也罵，大家救災為先，可否少一點政治口水？



柯志恩說，昨中午起風雨摧殘的景象讓人心疼，泥沙瓦礫四散，街道樹木倒一排，還有建物的屋頂被強風吹翻，商店的玻璃窗碎裂，招牌搖搖欲墜。整座城市遭受了巨大的衝擊，真的讓人為受災民眾感到憂心。



柯志恩也提到，她今早到高雄各地勘災，例如:鳳山瑞竹里、誠信里、誠智里、鎮東里、及前金區社西里關心災情，至今鳳山仍有四萬多戶停電，她已先致電給台電，請求儘快恢復供電事宜，台電將在最短時間內力拼主要幹道復電。



另外柯志恩也說，誠信里內軍方土地，仍有多處電線杆倒塌、路樹傾倒、鐵皮散落的情況，也已請求相關單位加速協助恢復及整理；謝謝“中央”各單位全力幫忙，同時感謝市府各單位及分局各派出所協助搶通道路，還有議員及里長們不眠不休的努力，只盼所有市民都能儘快恢復日常生活。