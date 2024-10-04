貓裡客家粄條節12日登場　12團隊拚手藝

苗栗市公所將於12日舉辦“貓裏客家粄條節”活動，同時舉行客家粄條料理競賽。（苗栗市公所提供） 中評社苗栗10月4日電／粄條是客家米食代表之一，苗栗市公所將於12日在貓裡喵公園舉辦“貓裡客家粄條節”，當天將舉行客家粄條料理競賽，號召12團隊比拚手藝，冠軍提供獎金新台幣3萬元。現場開放民眾品嚐參賽隊伍的粄條料理，並投票選出心中的冠軍。同時備有美味的客家粄條，供大家免費享用。



苗栗市公所表示，客家粄條料理競賽將於12日上午10點半起，在貓裡喵公園前道路廣場舉行，預計有12支隊伍同場比拚手藝，展示粄條的色、香、味及獨特的Q彈魅力。歡迎民眾到場觀賽，並可品嚐參賽隊伍的粄條料理，票選出心中的最佳滋味。冠軍獎金3萬元、亞軍獎金2萬元、季軍獎金1萬元，佳作6名獎金各5000元、優選3名獎金各3000元。



活動當天，公所備有美味粄條，供民眾盡情享用。將展示由苗栗農工食品加工科的學生與嘉盛社區發展協會研發的“貓裡五行粄條”，結合當地天然物產，利用姜黃、紫心地瓜、紅麴、抹茶及竹炭。



中國國民黨籍苗栗市市長余文忠表示，客家料理中，粄條是客家人的主食代表，其有獨特的口感和油香風味。希望藉此次粄條節活動提升大眾對粄條的關注和喜愛，同時促進地方經濟和社區凝聚力，推廣客家飲食的經典滋味。