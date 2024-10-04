高雄林園石化區停電一天半　業者損失億計

林園區紅綠燈都沒亮，在地人揶揄全憑感覺過馬路。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月4日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒昨天侵襲高雄帶來強風豪雨，今天高雄放第四天颱風假進行災後復原。高雄統計停電總影響戶數曾一度達18萬戶，截至下午5時林園區尚未復電，且已一天半時間沒電，不僅影響店家做生意，也都沒紅綠燈，沒水也不能洗澡，冰箱食物也都壞了，當地民眾都十分無奈。



高雄林園區是台灣石化業重鎮，從3日上午10時左右停電，至今仍未復電，整整一天半時間，路口完全沒有紅綠燈，在地民眾揶揄“都用感覺過馬路”，而店家也都無法正常營業，寶雅百貨，還有7－11都將出入口擋起來，一間全家僅提供常溫品，門口有人滑手機、掃地打發時間。



高雄林園、大社兩大石化工業區3日相繼發生跳電事故，導致東聯、台聚等近十家石化廠停擺；導致中油年產72萬公噸乙烯的新三輕也因下游進料大減，被迫停爐。



石化業內人士預計，這次停爐恐怕要等二、三天後，才能逐步恢復正常運轉；初估石化廠上下游每一天的營業損失恐達數億元。



一位林姓老翁在家門口裝水桶，他不悅地說“整整一天多時間沒電也沒水，水塔的水用完了就沒了，怎麼洗澡？冰箱冷凍、冷藏的食物都放到變軟，只能丟掉不敢吃了，都沒有說何時復電。”另一名長者也說很久沒有停這麼久的電了，上次有印象好像是1977年的賽洛瑪。



山陀兒颱風造成高雄停電戶數最高一度達18萬476戶，經過2天搶修後，截至下午2時仍有5萬2576戶等待復電，其中以林園區1.8萬戶、仁武區1.1萬戶為最嚴重2區；林園區昨日停電戶數最多曾達3.1萬戶，鳳山區則達2.2萬戶。另外造成30萬戶停水，今天中午12時30分，高雄全市已全數恢復供水。



台電高雄區處、鳳山區處共動員432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機和4台挖土機。另外台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共67人南下協助搶修，同時也支援16台昇空車、6台吊臂車、10台工程車，力拚縮小停電範圍。