陳由豪潛逃大陸22年　遭註銷台灣戶籍

陸委會4日表示，陳由豪在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷陳由豪台灣戶籍登記。（“法務部調查局”網站） 中評社台北10月4日電／東帝士集團創辦人、現年84歲的陳由豪涉掏空企業等被台灣通緝潛逃海外22年，陸委會4日表示，經查其在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷他的台灣戶籍登記，其即日起喪失台灣人民身分。



陳由豪為東帝士集團創辦人，涉多起掏空案，20多年前潛逃海外，落腳中國大陸之後，不僅取得當地身分、成為公民，還在福建創立了翔鷺集團，跨足酒店、化纖、石化等多領域，員工超過5000人。



陸委會4日發布新聞稿表示，重大通緝犯陳由豪自2002年因案潛逃海外迄今近22年，經查陳嫌在中國大陸設有戶籍，台灣主管機關自即日起依法註銷陳由豪台灣戶籍登記。陳由豪喪失台灣人民身分後，未來如欲進入台灣，必須以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意。政府將嚴格把關，同時避免他假藉第三國籍身分潛入台灣。



陸委會指出，陳由豪逃亡中國大陸期間，“我方”曾依海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議相關機制，多次要求陸方進行遣返回台。惟陸方均未作出具體回應，“我方”深感遺憾。



陸委會強調，政府十分瞭解人民對於外逃重大經濟罪犯緝捕歸案，實現司法正義的殷切期盼。本會在此呼籲陸方重視“我方”社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘，並應儘速將外逃在陸之通緝犯協助遣返回台，共同保障兩岸人民權益，確保民眾福祉。



陳由豪為東帝士集團負責人，在1990年代，東帝士集團向銀行團貸款超過台幣1200億元。因東帝士集團發展過快及超貸等因素，無力償還，陳由豪本人擔保部份，積欠超過700億元，其旗下公司東帝士建設（後改名為全盈隆建設）和東雲營造，也積欠巨額貸款。2001年，東帝士集團宣布倒閉，造成台灣銀行體系超過600億元呆帳。



此外，陳由豪積欠綜所稅、證交法案罰鍰、地價稅共6億5千萬，只償還4700萬元。他因為被控涉及多起掏空、背信等罪，債留台灣600億及欠稅4.1億元，經“財政部”公布為排名第12位的“欠稅大戶”，於是在2002年逃亡大陸，至今未歸。雖然部分案件陸續因通緝時效期滿，獲判免刑。但仍有案件在台北地方法院未審，且即使他喪失台灣戶籍，陳由豪持續被通緝中。