北檢認定京華城不法圖利百億　聲請扣押獲准

北檢扣押京華城土地，向北院聲請獲准。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台北地檢署偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就柯文哲等人涉違法圖利行為而獲有容積獎勵率20%的不法利益新台幣111億餘元，向台北地院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。



北檢認定，柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌配合威京集團給予容積獎勵20%，圖利威京集團獲利111億7023萬6000元，屬於不法利益，向法院聲請扣押鼎越開發公司所有坐落台北市松山區西松段三土地，即目前改建中的京華城土地，禁止該土地移轉第三人，以利於保全日後追徵不法所得，台北地院日前已裁定准予扣押。



北檢指出，扣押京華城土地，是為禁止相關被告利用案件偵審空檔將土地移轉他人，繼續獲取不法利益，因此基於保全日後追徵不法所得，遂向法院聲請扣押獲准，至於京華城繼續興建，是因台北市政府依其行政職權管理，與法院扣押裁定無關。



檢方表示，柯文哲、彭振聲在台北市政府任職期間，接受威京集團陳情，違法配合威京集團提供京華城建築容積獎勵20%，讓京華城容積率由560%提高至840%，估算圖利威京集團獲利不法利益高達新台幣111億7023萬6000元，此屬犯罪所得應予沒收。



檢方強調，柯文哲等人涉京華城案犯《貪污治罪條例》一案，針對第三人鼎越公司就柯文哲、彭振聲、威京集團主席沈慶京等被告共同違法圖利行為而獲取不法利益，日前向法院聲請扣押鼎越公司所有坐落台北市松山區西松段三小段土地（京華城現址），以利保全日後追徵，並已獲法院裁定准予扣押。



台北地檢署4日提訊前彭振聲、鼎越開發前董事長朱亞虎、中國國民黨籍台北市議員應曉薇助理吳順民、台灣眾望基金會董事長李文宗等4人，但未提柯。提訊還押4人後，即發出扣押准予聲明。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、沈慶京、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，5人均被收押禁見在土城、女子看守所。加上前台北市兵役局長朱亞虎、前柯文哲市長室主任、財務長李文宗，迄今已有7人收押。