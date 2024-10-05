中評關注：綠營抓機會　催化基隆罷免案

謝國樑在這次颱風成為綠營網軍、側翼攻打的對象。（取自謝國樑臉書） 中評社台北10月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案即將在13日投票，謝原本選情相對看好，卻在投票倒數時刻遇到山陀兒颱風侵襲，綠營側翼當然不會放過這個機會，從放不放颱風假、淹水議題、撤離住民以及下雨為何又不放假等，什麼議題都可以吵。在倒數不到兩周，會激起藍綠陣營的對決，綠營希望衝高同意票。



基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，根據《公職人員選舉罷免法》，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1／4以上即為通過，罷免案投票成立，也就是需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。



目前謝國樑陣營積極要催出民眾去投不同意票，只有不同意票高於同意，才能保住謝國樑市長位置。



之前因台灣民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，焦點都聚焦在柯文哲與民眾黨，綠營對基隆罷免案沒有著力點。綠營猛打柯文哲，想把柯打趴，但隨著案件偵辦似乎碰到瓶頸，賴清德在《美麗島電子報》的9月最新民調滿意度不升反降，打柯、打貪的效益遞減。



隨著謝國樑罷免案投票日不到兩週時間，山陀兒颱風侵台成為政治話題。基隆、台北市、新北市、桃園市等共同決定在2日就放颱風假，但當天北部風雨不大，綠營側翼則在網路上一面倒批評藍營執政縣市為了力挺謝國樑，北北基桃一起放颱風假“保謝”。但相同狀況，高雄、台南等民進黨執政縣市在1日宣布放颱風假時，當天一樣風雨不大，但卻被綠營講成是準備颱風假，顯然綠營支持者對藍綠執政縣市有兩套標準。

