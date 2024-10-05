中評關注：韓國瑜邀古寧頭老英雄領唱有涵意

韓國瑜在雙十大會中安排古寧頭老兵領唱有深意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）雙十節將至，慶典籌備委員會主委、中國國民黨“立法院長”韓國瑜4日在記者會上宣布，今年雙十大會將由古寧頭戰役三位老英雄領唱“國歌”。在台海兵凶戰危之際，韓在雙十大會安排這樣的橋段，無非是提醒台灣社會、執政的賴清德，戰爭殘酷和無情，萬不可引戰，或輕忽戰爭的可怕。



今年的雙十大會由韓國瑜主導，有別於民進黨執政風格，在視覺設計上，重新回到以青天白日旗的藍白紅三色為主，整體慶典節目編排，也有著過去國民黨執政時期，強調“中華民國”傳統特色。



韓國瑜在一系列的雙十宣傳活動上，也不斷出招，一再凸顯他的“中華民國”和過去民進黨主導的“中華民國”是大不相同。尤其韓其中的一席話“中華民國”像又黑又瘦的小老頭，關了8年，今年要“中華民國”站出來在陽光下接受歡呼。”更是妙喻了過去8年，綠營執政下的“中華民國”圖騰黯淡無光的景象。



而韓國瑜闡述這樣的信念，最大的目的當然是希望以他“立法院長”的高度，突出民進黨執政期間逐漸被稀釋的“中華民國”符號，緩和兩岸情勢緊張。



日前韓國瑜在會見海外台商團體時特別提到，有台商在巴基斯坦設廠製作屍袋，近期賣到烏克蘭非常熱銷，生意好得不得了。加上這次雙十大會安排了曾經歷古寧頭戰役的三位老兵，都是在示警賴清德。



雙十大會上，賴清德將是重要主角，但活動流程中竟有曾經歷過殘酷戰爭的老兵帶頭領唱“國歌”，不僅代表他們對“中華民國”這符號的忠誠，背後更有希望殘酷戰爭不再發生的涵義在。



賴清德上任至今五個月，台灣社會內外都呈現烽火連天的緊繃氣氛，韓國瑜想藉由這次的雙十大典降溫，希望用正統的“中華民國”符號營造社會團結氛圍。