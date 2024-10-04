北檢出招　民眾黨：自甘墮落淪政治追殺鷹犬

北檢4日扣押京華城土地，全案朝起訴方向加速。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電(記者 鄭羿菲)台北地檢署偵辦京華城容積率案，認定目前遭羈押禁見的台灣民眾黨主席柯文哲，及前台北市副市長彭振聲涉嫌配合威京集團給予容積獎勵20%，圖利威京集團獲利逾新台幣111億元，北檢4日聲請扣押京華城土地獲台北地方法院裁准，全案朝起訴方向加速。台灣民眾黨晚間發聲明批評，無法苟同北檢作為，自甘墮落淪政治追殺鷹犬。



北檢4日以柯文哲“共同違法圖利行為而獲有建築容積奬勵率20%之不法利益，屬犯罪所得應予沒收”聲請扣押京華城土地並獲法院裁准。民眾黨晚間發新聞稿重申，北檢對柯文哲進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近1個月，卻僅以都委會依法合議通過的20%容積獎勵，強扣柯文哲“圖利”百億元的大帽子，民眾黨實在無法苟同。



民眾黨說，京華城案是依照《都市計劃法》第二十四條自提申請，台北市政府依法受理，柯文哲依照程序送交都委會研議，從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。



民眾黨批評，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員偵辦，容積獎勵係都市計劃專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20%就認定柯主席“圖利”？更遑論從頭到尾柯文哲都並未介入？北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，民眾黨予以最嚴厲譴責。



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日在二度羈押庭遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已快滿1個月，北檢在10月1日上午原定第五度提訊柯文哲時，柯表達“拒絕到北檢應訊”，北檢只好決定擇期再提訊，創下北檢首度因提訊在押被告遭拒絕被迫改期的事例。