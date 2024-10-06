馬祖北竿芹壁境天后宮　有鐵甲元帥傳奇

芹壁天后宮位在馬祖北竿鄉芹壁村內。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月6日電（記者 盧誠輝）位在馬祖北竿的芹壁天后宮在清同治年間的1873年創建，至今已有151年歷史。除了閩東式建築格外吸睛外，當地人對“鐵甲元帥（蛙神）”的特有信仰，也成為芹壁天后宮在馬祖4鄉5島9座天后宮中，獨樹一格的特點。



芹壁天后宮大門內側壁堵上至今仍嵌著一座清同治年間“公建天后宮”的碑文，上面詳細記載當時樂捐建廟的信徒姓名與銀兩數量。後來該廟歷經幾次整修，在馬祖戰地政務時期更一度當成村辦公室與教室使用，直到1979年才由信徒集資新台幣80萬元，商請時任北高指揮部指揮官丁之發派遣擎天8062工兵部隊協助建造，成為如今樣貌。



芹壁天后宮的特色之一為傳統閩東式建築，由花崗石砌造，除設立火山牆加仿牌樓式大門立面外，尚有歇山式屋頂加上屋角“翹飛椽”等設計，2017年被連江縣政府登錄為縣定古蹟。該廟主祀神為天上聖母，陪祀鐵甲元帥（蛙神）、臨水三夫人（陳、李、林）、威武陳元帥、通天府顯靈官馬元帥、通天府二郎神、七爺八爺等神祇。



其中最特別的便是鐵甲元帥（蛙神）的信仰，此信仰最早可追溯到戰國時期閩越時代，當時在漢人未到福建前，閩越族因發現青蛙鼓著鳴囊叫聲為預告雷雨來臨，有充沛的雨水就能灌溉稻秧，因此認為青蛙具有呼風喚雨的本領，便對青蛙加以崇拜。而在福州話中，“蛙”與“甲”音相近，又因蛙的膚色為鐵黑色緣故尊奉為“鐵甲將軍”，2002年更將鐵甲將軍升格為鐵甲元帥。



馬祖交通車出租業者劉老闆告訴中評社，芹壁天后宮除了每年元宵節前後的馬祖擺暝祭會特別熱鬧外，每年黃曆2月22日的鐵甲元帥聖誕祭典，都會舉辦盛大的慶祝拜壽活動，所有鐵甲元帥的信徒與志工們會全體總動員，整個芹壁村也會擺滿祝壽的鮮花，是馬祖北竿的一大盛事之一。

