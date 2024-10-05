柯Ｐ羈押滿月　鋼鐵小草遊行聲援、妻表思念

柯文哲羈押滿月，鋼鐵小草號召遊行聲援。（土城警分局提供） 中評社台北10月5日電／前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已滿月，“鋼鐵小草”聲援不斷，5日下午申請集會遊行從捷運海山站集合，一路走到台北看守所旁聲援柯文哲，過程有約180名小草參與，手拿“程序要正義、司法要公平”、“押人取供”標語抗議，沿路呼口號引起不少路過民眾關切。



民眾黨“立委”張啟愷、彰化縣議員張雪如也到場陪同鋼鐵小草一同上街遊行，過程十分平和，警方也出動60名警力沿路維護遊行路線周邊交通順暢，並維持現場秩序。



柯文哲妻子陳佩琪也在臉書上PO出與柯文哲過往一同訪問日本的合照，並寫下“很想你”，表達思念之情。



據瞭解，這場名為“鐵草集結、寧靜舉牌”挺柯遊行活動是由1名林姓女子在9月底向新北市警察局提出申請獲准，申請時間為5日下午4點30分到晚間6點30分，約180名鋼鐵小草從土城區捷運海山站集結，沿海山路、裕民路及學府路一段，走到台北看守所旁，再折返海山捷運站後解散，全程約3公里。



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日在二度羈押庭遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已快滿1個月，北檢在10月1日上午原定第五度提訊柯文哲時，柯表達“拒絕到北檢應訊”，北檢只好決定擇期再提訊。北檢4日聲請扣押京華城土地獲台北地方法院裁准，全案朝起訴方向加速。