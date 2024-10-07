馬祖南竿牛峰境五靈公廟　有大陸工匠巧思

牛峰境五靈公廟整修重建聘請大陸工藝師與泥塑團隊精心打造。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月7日電（記者 盧誠輝）位在馬祖南竿鄉復興村內有一座牛峰境五靈公廟，建於1975年，2005年整修重建時，30多位村民一夜就捐出新台幣近千萬元善款，還特別聘請福建仙遊縣工藝師游良造團隊施工和泉州呂文金兄弟負責泥塑，採傳統閩東式封火山牆設計，處處都充滿大陸工匠的巧思。



牛峰境五靈公廟的由來最早可追溯到1950年，當時牛角村（後改名復興村）澳口漂來一具浮屍，村民將其安葬於此，後來當地乩童遭附身稱其生前是一位福建陳姓軍人，希望村民建廟奉祀。而直到1975年，村民才在原處建廟並取名為“陳將軍廟”，並同時迎入“龍山寺五靈公”為主神和“白馬大王”為配祀神。



牛峰境五靈公廟在2005年決定整修重建，並聘請大陸工藝師與泥塑團隊，歷經3年多打造，終於在2007年底完工，並於2008年元旦落成啟用。重建後的新廟同樣採閩東式封火山牆，是馬祖少數具有中庭天井的廟宇，正面採凸字形，大片鮮紅色為底色，並將黑嘴端鳳頭燕鷗納入建築之美中，同時保留舊廟與新廟形成子母廟，都是當時馬祖廟宇的創舉。



在馬祖從事旅遊業的王姓導遊告訴中評社，牛峰境五靈公廟的重建也展現當時牛角村民對地方信仰的凝聚力和雄厚財力，因為當年在廟方號召下，雖然僅有30多位村民出面捐款，但光一個晚上就募得近千萬元的建廟經費，平均每人捐款超過30萬元，讓廟方相當感動，也成為馬祖家喻戶曉和茶餘飯後所津津樂道的軼聞。