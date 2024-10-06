佛光山惠中寺開光落成　韓國瑜、盧秀燕同慶

位於台中的佛光山惠中寺歷時12年創建，6日上午舉辦落成啟用暨佛像開光大典，由佛光山住持心保和尚、“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕等剪綵，現場逾4千人見證。（佛光山提供） 中評社台中10月6日電/位於台中市西屯區，歷時12年創建的佛光山惠中寺，6日上午舉辦落成啟用暨佛像開光大典，佛光山住持心保和尚、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍台中市長盧秀燕等人親臨剪綵，現場有逾4千名諸山長老、海內外包括紐西蘭、澳洲、美國、香港、日本等信眾與會，為佛光山在大台中地區弘法30餘年寫下新頁。



心保和尚贈送一幅象徵佛法傳承的“星雲大師寶石畫”予惠中寺，並由住持覺居法師代表接受。同時也為緬甸玉雕塑的玉佛點眼開光。惠中寺、妙法寺、豐原禪淨中心、員林講堂及福山寺的信眾組成的獻供隊伍，獻上香、花、燈、果，上供之後典禮圓滿。



韓國瑜表示，他現在是“立法院院長”，面對“立法院”三黨不過半，有文戲、有武戲，有吵架、有攻防、有論理，種種碰撞的場面，有人問為何“韓院長永遠心如止水”，他要教大家“不傳之秘”，看到吵架的畫面，其實他“心中都在念般若波羅蜜”。



韓國瑜更談到心字，心字移到一旁就是太極圖，佛陀要大家把心修好，心修好了，笑看人生、喜悅人生、服務人生，他在“立法院”幾個月就是修這個心。



台中市長盧秀燕表示，台中市是六都最宜居的城市，因為有因為有惠中寺幫助弱勢，舉辦各項公益及藝文活動，讓人民安心讓城市宜居。



心保和尚致詞表示，與會人士和惠中寺都有甚深因緣，感恩因緣和合，眾緣成就，努力多年，終於見證這座莊嚴佛寺的落成。佛光山開山祖師星雲大師說，“道場就像人生的加油站，也是法身慧命之家”，所謂“法同舍”。惠中寺是集大眾之力一起建造的家，也是自我提升，自我成長的處所。並勉勵大眾珍惜因緣，持續回到道場充實心靈力量，增長福德智慧。希望透過惠中寺的落成，為台中市乃至全世界提供一個兼具修行與社會公益的平台，惠中寺將廣泛歡迎社會大眾參與，透過三好四給，創造更美好的世界，人人平安自在。



盧秀燕表示，能代表台中市政府及市民來道賀感到榮幸，“回顧與惠中寺的特殊因緣，30年前星雲大師於中華路設立佈教所，見證惠中寺弘法的歷史，並感謝惠中寺秉持人間佛教精神，推動善的力量，讓市民心靈獲得提升。”她代表市政府及市民感謝佛光山惠中寺多年的努力，祝願惠中寺的落成啟用能嘉惠台中市民，讓台中更好，國泰民安，人民歡喜自在，法喜圓滿。

