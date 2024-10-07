中評關注：和解飯難突破 罷免潮蠢蠢欲動

“立法院長”韓國瑜與國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電（記者 楊騰凱）儘管4日晚間原訂的朝野“和解晚餐”因颱風災情取消，但藍白當天上午仍於“立院”聯手封殺“賴政府”明年度總預算，可見藍白本就有意在飯局前給“賴政府”來個下馬威。和解飯可能延至本週，不過依照藍白在野聯盟的強硬態度來看，這頓飯很難給政局帶來實質突破。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。另外，“立法院”也決議公糧收購價格由26元提高至31元、健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這些項目“行政院”竟然完全沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，進而杯葛總預算。



“行政院長”卓榮泰為了尋求化解僵局，委託“立法院長”韓國瑜邀請藍綠白三黨幹部4日一起用餐，因風災延期，可能會在本週擇日重新辦理。



然而4日上午藍白依舊於“立法院”聯手，再度封殺“賴政府”明年度總預算，可以看出來，就算有了和解宴的安排，藍白本就打算在繼續封殺總預算，沒有因為和解宴的安排而軟手，甚至是在宴前要給“賴政府”下馬威，強硬的態度相當明顯。

