賴清德“祖國論”後　大陸27架次軍機繞台

賴清德在雙十慶典晚會講話。（賴清德臉書） 中評社台北10月7日電／賴清德5日晚間於雙十晚會提出“祖國論”引起各界關注。台軍方7日上午公布，從6日上午至7日清晨，共偵獲大陸軍機27架次，其中有19架次逾過“中線”及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南空域，同時也有6艘軍艦在台海周遭活動。



台軍方統計，從6日至7日上午為止，偵獲大陸軍機27架次，其中有19架次逾過“中線”及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南空域，也偵獲大陸軍艦6艘次。台軍方表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



賴清德5日在雙十晚會談話指出，“中華人民共和國”10月1日剛過完75歲生日，再過幾天“中華民國”就要過113歲生日，因此就年紀來說，“中華人民共和國是絕對不可能成為“中華民國”人民的祖國”，反倒是“中華民國”可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。



賴清德表示，“中華民國”在台澎金馬已落地生根75年，不必再去談論這一層關係。但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，“特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字”。



賴清德的談話隔日，6日上午8時50分起，台軍方陸續偵獲大陸殲－16、空警－500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中16架次逾越“中線”及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合軍艦執行“聯合戰備警巡”。



