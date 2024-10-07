2027台海衝突？顧立雄：強化自我防衛力量

顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電（記者 黃筱筠）美國海軍近日發布新的戰略文件《2024年美國作戰海軍領航計劃》，其中包含名為“33號計劃”的報告，希望加強對中國軍事威脅的應對能力，特別是針對可能於2027年爆發的台海衝突。“國防部長”顧立雄今天表示，我們目標就是要不斷強化自我防衛力量，希望共同形成好嚇阻力量，讓2027可能發生事情不斷遞延，不斷強化自我防衛能力才能嚇阻。



“立法院”外交及“國防”委員今天邀請“國防部長”顧立雄進行“台美“國防”工業會議成效及合作現況與未來展望”、“針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為”，並備質詢，會議含有秘密會議。



中國國民黨“立委”馬文君提到，美國海軍提出新做戰略規劃33號計劃，2024年美軍提出人工智慧與無人機因應解放軍對東亞影響力，這份33號計劃要在2027年做好中共攻打計劃，如果按照美國海軍標準，那我們國軍準備好了嗎？



顧立雄答覆說，我們目標就是要不斷強化自我防衛力量，希望共同形成好嚇阻力量，讓2027可能發生事情不斷遞延，不斷強化自我防衛能力才能嚇阻。



馬文君也說，我們當然希望不要發生。美國都要求2027年要做準備，那我們做什麼？美國延宕軍售累績金額205.3億美元，我們編列很多預算，但是美國無法提供給我們武器，我們迫切需要的軍售都沒有拿到嗎？

