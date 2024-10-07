藍議員讚馳援高雄救災　盧秀燕：同島一命

盧秀燕出席市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）颱風山陀兒上周重創台灣北部及南部，中國國民黨籍台中市長盧秀燕調度市內人力、物力赴高雄等縣市馳援。國民黨籍台中市議員劉士州今天質詢，稱讚盧秀燕展現大格局，不只顧台中人，也顧全台灣人民。盧秀燕表示，台灣同島一命，救災不分你我，台灣各縣市都是兄弟姊妹，只要有需要她都會幫忙。



山陀兒颱風在基隆、新北、高雄、屏東等地釀災，台中市政府4日接獲國土署署長吳欣修來電請求協助救災，盧秀燕指示“全力支援”，市府建設局迅速整備人員機具，前往高雄市投入救災作業。劉士州7日在市議會質詢，稱讚盧秀燕不只顧台中也顧全台灣，展現大格局。



盧秀燕答詢表示，這次有幾個城市受到颱風重創，台中市不只馳援高雄，包括基隆、新北、台東等縣市，她也親自詢問。台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜均表達，城市的救災量能足夠，尚無請求支援的需求。基隆市長謝國樑與高雄市長陳其邁則有需要幫忙的地方，台中市政府則立即予以協助。



盧秀燕說，她與陳其邁聯繫，對方主要是希望7日能讓孩子們順利復學為目標，所以台中的救災協助工作直到6日晚間才告一段落，陳其邁有打電話來致謝，另方面也希望台中市的人力、物力再留個三到五天，因為高雄滿目瘡痍，需要協助善後，她已同意持續幫忙。



盧秀燕強調，台灣同島一命，人同此心，心同此理，她完全可以理解各縣市首長心情，大家都是兄弟姐妹，當然要即時伸出援手。