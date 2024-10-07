白議員為柯文哲戰清白　砲火朝向蔣萬安

民眾黨台北市議會黨團召開“今日柯文哲，明日蔣萬安，小心迴力鏢”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，已經超過1個月。民眾黨台北市議會黨團4名議員7日開記者會，為柯文哲戰清白，強調藍綠質疑的所謂柯文哲三大案京華城、北士科、台智光均查無不法，並將砲火朝向中國國民黨籍台北市長蔣萬安，批蔣萬安其他市政皆螺絲釘掉滿地，蔣在台智光案說要解約，但卻在騙人，還在執行中，“今日柯文哲，恐明日蔣萬安”。



民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞、議員林珍羽、黃瀞瑩、張志豪今日在議會開“今日柯文哲，明日蔣萬安，小心迴力鏢”記者會，痛批蔣萬安市政一團亂、荒腔走板。記者會開頭，陳宥丞還打趣說，議會沒開冷氣、有點悶，跟我們最近的心情一樣。引起全場發笑。



針對柯文哲三大案，陳宥丞加入議會京華城專案調查小組、黃瀞瑩為北士科案、林珍羽為台智光案。陳宥丞表示，專案調查小組過於武斷，明明查無不法，還要送“監院”，進行政治操作，其他重大施政都耽擱，摧毀柯文哲8年努力。由側翼媒體民代帶風向，卻沒看到蔣380頁施政專案報告才是無限跳票，包括兒少、食安、行人安全、磁磚路樹等政策。



黃瀞瑩說，北士科專案調查小組也查無不法事證，藍綠議員卻繪聲繪影、穿鑿附會，抹黑柯文哲圖利，但照藍綠標準，蔣萬安呢？社宅政見沒跳票嗎？

