賴清德喊速審總預算　黃國昌：先依法編列

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月7日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日於“立法院”受訪時，針對賴清德要求“立法院”加速審議總預算一事，質疑其應先要求“行政院”依法編列預算，避免侵蝕法治基礎。對於近日有藍營議員指控柯文哲寫情書給女記者一事，黃國昌痛批這是查不到柯文哲金流就改成想要進行人格抹黑的手段。此外，他對近期基隆市長謝國樑的罷免行動表示不滿，認為民進黨此舉在風災期間進行政治操作，忽視市民需求。



黃國昌指出，賴清德應該先要求行政部門依法編列預算，這才是正當的程序。他強調，現任“行政院長”卓榮泰無視“立法院”三讀通過的法律，未依法編列預算，這已經是嚴重侵蝕法治原則的行為。黃國昌進一步質疑，賴清德是否選擇支持這種違法行為，並呼籲他在推動總預算審議之前，應該先解決“行政院”的預算編列問題。



針對媒體提問有關柯文哲的LINE帳號被破解及與女記者的情書傳聞，黃國昌強烈批評這些毫無事實根據的指控。他質疑，台灣目前的社會是否已經到了可以隨意發表不負責任言論的地步，並指稱這些攻擊是在柯文哲的案件無法找到具體金流問題後，轉而進行人格抹黑的手段。



此外，關於即將進行的罷免基隆市長謝國樑投票中民眾黨的應對，黃國昌表示，民眾黨尚未進行正式的討論。然而，他對此行動表達不滿，特別指出基隆近期風災嚴重，市民亟需救災支持，卻在這個時候看到民進黨持續進行罷免行動，讓人感到非常遺憾。他批評，民進黨在如此重要的時刻，選擇進行政治操作，而非優先考慮基隆市民的需求。