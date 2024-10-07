林國成：韓國瑜重視南部聲音　不應過度解讀

白委林國成受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月7日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”林國成今日受訪時，針對韓國瑜經營南部人脈、布局未來選舉的傳聞一事表示，他認為韓國瑜的用人決策應該被理解為重視南部聲音，不應過度解讀其背後動機，並認為多聽南部的聲音是值得肯定的態度。



近期，“立法院長”韓國瑜為解決“中央政府”總預算糾紛，展開積極協調，不僅與朝野黨團協商，還頻繁接觸並網羅中南部藍營人士。外界猜測，這些行動除了處理預算問題，也可能是在為2026年地方選舉及2028年大選做準備。



對此，林國成表示，韓國瑜的各項舉措應視為正常的行政與政治運作。他強調，韓國瑜重用南部地區的菁英及人士，並不代表有特定的政治圖謀，而應被理解為重視南部聲音的反映。



針對韓國瑜是否可能是在替2026年地方選舉及2028年大選做準備。林國成回應，外界對韓國瑜人事安排的過度解讀過早，韓國瑜選擇南部人士擔任幕僚，不代表其有進一步的政治動作。他強調，這樣的做法有助於更好地聽取南部基層民意，是值得認同的用人態度，應避免對此過度聯想。



林國成指出，南部的聲音對於任何政黨來說都十分重要，尤其是考量到南部的地方需求與民意。韓國瑜身為“立法院長”藉此聽取南部的不同意見，能幫助其在“立法院”的施政及未來的政策推動。