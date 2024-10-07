實質廢死　謝龍介轟大法官書讀太多在作怪

藍委謝龍介激動地質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭針對死刑“釋憲”作出合憲判決，但限縮死刑適用範圍，外界解讀是變相“實質廢死”。中國國民黨籍“立委”謝龍介7日在“立法院”質詢時，批評大法官想廢死但沒勇氣，所以想方設法繞路，替死刑解套，讓下級法官、檢察官當壞人。在所謂“實質廢死”的判決後，37名死刑聲請人可預見都不會判死。



藍委謝龍介質詢問，難道故意殺人不嚴重？故意殺人還不能判死，那什麼是37人殺死了61條人命，結果大家都想當聖人而不判死刑。但善良的老百姓的生命一條一條被殺死，大法官可曾出來說過一句話？百姓究竟該怎麼辦？“司法院”代理秘書長黃麟倫對此回應說，大法官都有他的考量。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部長”鄭銘謙等率所屬相關單位列席，就“憲法”法庭2024年度憲判字第8號判決宣示相關法令之檢討與修正，進行專題報告並備質詢。



謝龍介質詢時表示，已被槍決的捷運隨機殺人犯鄭捷殺死4個人，如果晚一點被槍決，是否現在只要主張不是故意的、非預謀，就有機會逃過死刑？“憲法”法庭這樣的判決，是傷害民眾司法感情。



黃麟倫說，尤其這37位聲請“釋憲”的死囚，很多是殺人、強制性交殺人、撕票等等，這些情節還不嚴重？但現在看起來“不會死了”。如果放火燒死5人的殺人犯，還得要直接故意作案才能判死，若是間接故意、臨時性殺人，都不算惡質，這樣的標準有民眾可接受嗎？

