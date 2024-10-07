藍營：基隆市府全力救災　罷樑團體快樂開唱

國民黨召開記者會，左起國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉、台北市議員詹為元及國民黨發言楊智伃。（照:國民黨提供） 中評社台北10月7日電／中國國民黨今天由台北市議員詹為元、國民黨發言人楊智伃、基隆市黨部發言人潘艾嘉召開記者會指出，風災後基隆市府正全力救災，但罷樑團體卻罔顧災情持續搞政治，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱，呼籲罷樑團體應該回歸合法管道，不該學習“綠能你不能”的雙標！。



楊智伃表示，基隆遭遇嚴重災情，市長謝國樑守護基隆持續勘災，但罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。楊智伃質疑，罷樑團體批評北北基桃為了救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情？難道這些假不該放？



楊智伃強調，反惡罷、護基隆的事實專區早已上線，歡迎大家多利用專區來釐清事實真相，以圖卡或短影音的宣傳，告訴所有的基隆人停止謊言跟仇恨，10月13號一起出門投下不同意票，守護善良的基隆。



詹為元指出，罷樑團體在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，錢從那裡來？詹為元揭露，罷樑團體在募資平台上募款七百餘萬，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。

