釣魚台協會籲民進黨政府宣告釣魚台是我們的

釣魚台教育協會表示，民進黨政府應正告“釣魚台是我們的”。（照片：釣魚台教育協會提供） 中評社台北10月7日電／石破茂當選日本第102任首相，備受矚目，社團法人釣魚台教育協會7日表示，石破茂2022年就曾經在訪台期間揚言“釣魚台是日本的固有領土”，令釣魚台教育協會感到深沉擔憂。呼籲民進黨政府公開宣告釣魚台是屬於我們的領土。



釣魚台教育協會說，早已注意到石破茂2022年曾經侵門踏戶、在台灣內揚言釣魚台是日本的固有領土，本會希望藉此聲明提醒民眾，也同時督促民進黨政府，我們需高度警惕，日本常年霸佔釣魚台、欺凌台灣漁民的情況，因為這位首相的上任，有可能會更變本加厲！



釣魚台教育協會指出，回顧2022年7月30日，當時還是議員的石破茂，帶領日本跨黨派“國會議員”組成的“訪台團”，在記者會上，當著“外交部”官員的面，表示釣魚台是日本的固有領土，而“外交部”官員當下竟然默不作聲、完全沒有反應！第二天，蔡英文與日本駐台代表同台，致辭時不僅沒有駁斥前一天日本“國會議員”侵攻台灣釣魚台主權的言論，甚至還特別“感謝”這個訪台團，並且說，“台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元。”



釣魚台教育協會表示，民進黨政府軟弱無力的釣魚台主權立場，再加上石破茂等日本議員到台灣來做客，竟然如此無禮妄言、無視台灣對釣魚台的主權，如此劣境下，久而久之，台灣釣魚台主權、漁民漁權極可能終將不保！我們呼籲民進黨政府公開宣告釣魚台自古至今屬於我們的領土，日本絕無釣魚台主權。