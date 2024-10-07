世界反帝平台座談　反對美帝國主義干涉台海

“國際左翼運動的全球反帝視野與台海問題”交流座談會。（中評社） 中評社台北10月7日電／“世界反帝平台”（World Anti－Imperialist Platform）與台灣勞動黨共同舉辦的“國際左翼運動的全球反帝視野與台海問題”交流座談會，10月5日、6日連續兩天在台北舉行。座談會聚焦“當前國際局勢與世界反帝運動的任務”、“美國印太戰略下東亞和平反帝運動的實態”、“兩岸和平與台灣人民自救運動”三大議題；第二天就當前世界熱點問題進行了交流座談。



“世界反帝平台”來台參會的國際左翼運動人士包括韓國民眾民主黨秘書長金大奉、土耳其代表巴哈丁·厄茲德米爾（Bahattin Özdemir）律師、希臘代表迪米特里奧斯·帕特里斯（Dimitrios Patelis）博士等人。



第一天的座談會開幕式上勞動黨主席吳榮元表示，希望通過此次活動將全世界反戰反帝的聲音與台灣連結起來。在世界多地戰火四起的狀況下，反戰、反帝是目前世界的重要課題，全世界人民都應該在此議題上團結在一起。台海議題是目前東亞和世界和平穩定的焦點，追求和平發展的台灣人民當然不應該缺席。



勞動黨國際部部長臧汝興介紹說，“世界反帝平台”是在全球走向戰爭紛亂的時代背景下成立。該平台將全世界追求進步價值的團體聯合起來，一同反對美國帝國主義和霸權主義在世界各地的干涉，包括反對美國干涉中國內政台灣問題。



座談會上，希臘代表帕特里斯認為，美國與北約、歐盟在歐洲地區已經形成了新的軸心陣營，而反抗他們的人民和國家則將團結起來形成新的反法西斯陣線。土耳其代表厄茲德米爾認為，烏克蘭就是美國和北約所打造的“反俄羅斯急先鋒”，而美國正在如法炮製，意圖將台灣打造成“反中國大陸急先鋒”。為了對抗美國帝國主義在各地區製造戰亂，世界人民應該團結起來推進反對資本帝國主義全球化，朝著以人民為中心的和平及社會主義的方向進程來努力。



韓國民眾民主黨秘書長金大奉認為，當前世界處於第三次世界大戰邊緣。歐洲和中東地區的戰事持續進行，美、日帝國主義更妄圖將戰爭擴大至亞洲地區，而最大的火藥庫就是朝鮮半島與台海。不過反帝國主義陣營正在逐漸壯大和團結起來，包括中國大陸、俄羅斯與“全球南方”國家。如今，反帝陣營不僅有道義上的制高點，又有實力對抗帝國主義。全世界的進步人民都應該更團結，並通過與帝國主義的鬥爭，迎來真正和平的新世界。