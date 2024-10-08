潘兆民語中評：賴的說法實質是偷渡“台獨”

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）針對賴清德在雙十晚會的“祖國說”，東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，賴其實只是換句話表述其上任來一貫主張的“兩岸互不隸屬”，表面上談“中華民國113年”，實際上卻又強調在台澎金馬生根75年，一方面掌握民國論述向中間靠攏，一方面又以“民國”為工具切割兩岸。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



潘兆民表示，賴清德在雙十晚會的致詞，全程論述“中華民國”，顯然是在不同的場合有不同論述方式，好比說，賴在獨派的場合就強調，絕不可能簽署和平協定；這次在泛藍支持者較多的場合，且以雙十為主題的晚會活動，賴清德強調“中華民國113年”比中華人民共和國75年要長，當然也是在迎合該場合的人事物。



潘兆民指出，有些人可能認為賴清德說法與“台獨”立場背道而馳，其實不然，賴的思路非常清晰，即使提到“中華民國”比中華人民共和國建國時間要長，但後續也強調，“‘中華民國’在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這一層關係”，這才是賴清德這段致詞的重點之所在。

