藍議員黃馨慧：陸客不來台中海空雙港雙慘

國民黨台中市議員黃馨慧。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員黃馨慧今天質詢指出，國民黨籍市長盧秀燕施政成績有目共睹，但偏偏受民進黨政府“去中”意識型態拖累，陸客不來，影響台中觀光，台中海空雙港淪“雙慘”，尤其台中港旅客人數“已無雪可崩”、商機慘況令人可惜。近來金廈小三通恢復雙向通行，帶動金門觀光經濟，希望市府能夠向中央爭取盡快恢復兩岸大三通。



台中市議會7日召開定期會安排市長盧秀燕施政報告，黃馨慧質詢表示，台中位處台灣中部，擁有國際機場、台中港優勢，可惜“雙港”優勢卻因為賴清德個人主觀意識，以及中央各“部會”首長遵從民進黨“去中”神主牌而無法充分發揮功能與優勢，導致盧市長雖然施政成績優異，但是在海空雙港的旅客人次上卻被拖累。



黃馨慧指出，日前金門的小三通旅遊與陸方“雙向啟動”，為金門經濟、觀光、交通等各市政政策注入活水與“錢景”，台中相較之下擁有的“雙港”恐怕已變“雙慘”。



黃馨慧表示，台中國際機場擴建初衷，是為了容納吞吐中部五百萬人出入境交通，如今中部民眾出境依舊要跑到桃園機場，且台中機場的國際固定航班寥寥可數，說好的“中進中出”國際與兩岸進出旅客人數與2019年相較衰退僅剩二成七。



黃馨慧提到，至於國際郵輪“中進中出”商機，已連續多年掛零，卻只見市府辦郵輪踩線團、不見觀光客入境？還有“大三通”，大陸平潭到台中港何時才能通航？希望市府能夠積極向中央爭取。



黃馨慧說，盧秀燕執政政績滿滿，很多西屯民眾舉起大拇指稱讚，但每每提到台中國際機場功能不彰都覺得很可惜，希望民進黨別再扯後腿，市府真正落實“中進中出”目標。