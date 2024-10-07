賴清德祖國論　蕭旭岑：快閃踢館變笑話

蕭旭岑接受專訪。（截自“歷史易起SHOW”YouTube直播畫面) 中評社台北10月7日電／賴清德在雙十慶典晚會提出的“祖國論”延燒。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，賴清德自作聰明去快閃踢館，事實上暴露出自己的淺薄與自信不足。照賴清德的邏輯，把中華人民共和國跟“中華民國”的關係串起來，更反證其實他就是中國人。



蕭旭岑今天接受中廣公司“歷史易起SHOW”節目專訪中指出，當天的晚會是正藍的場合，賴清德一秒鐘都沒辦法忍受，他認為賴清德是去踢館的，“他有備而來，還沾沾自喜，”覺得自己將了藍營一軍，可是這種洋洋得意，事實上變成一個笑話。



蕭旭岑說，按照賴清德的邏輯，清朝也是我們的祖國，明朝也是我們的祖國，要這樣看嗎？祖國就是“中華民國憲法”規定的中國，就是我們的祖國。大陸也是一樣，他們憲法規定的中國就是他們的祖國。因為“兩個憲法”互相涵蓋，“中華民國”也包含大陸地區，他們也包含台灣，雙方各說各話。



蕭旭岑表示，今天講的祖國是“還沒有統一、但是未來不知道”，現狀是互相涵蓋的中國，所以他不認為在任何地方講“祖國”有問題。可是今天賴清德把這個邏輯抽出來講很奇怪，因為他把中華人民共和國跟“中華民國”的關係串起來了，他們都是屬於一個中國，不管有人說是不同朝代，或有人認為說是並存的兩個政體。



蕭旭岑說，賴清德講這句話，其實等於是反證，其實他就是中國人，只是他硬生生用政治的手段，把中華人民共和國跟“中華民國”切開。賴的用語“我們的鄰居，中華人民共和國”這句話就告訴大家，“中華人民共和國跟我們不一樣，我很想叫台灣，但沒有辦法，我只能叫‘中華民國’”，這樣的表現只暴露出他的淺薄與自信不夠。



因此，蕭旭岑對賴清德提出三問，既然是“中華民國總統”，為什麼在“國號”後面加台灣？“中華民國憲法”規定，台灣與大陸同屬一個國家、兩個地區，為何還稱呼對方是中華人民共和國？“中華民國總統”去“國慶”晚會，為什麼快閃、不願意留下來跟兩萬名熱愛“中華民國”的人一起唱“國歌”？





蕭旭岑批評，賴清德是掛羊頭賣狗肉，自以為聰明去快閃踢館，把1949年前後串起來之後，就要面對一個問題，到底兩岸是什麼關係？是前後的朝代、還是“兩個國家”、還是只是兩個政府？要搞清楚。



他也認為，賴清德拋“祖國論”對他是有傷的，因為獨派絕對不會高興。就算是“中華民國派”，也會覺得很奇怪，既然這樣講，為什麼又不願意向“國旗”敬禮、不願意唱“國歌”？說到頭來還是被他心中的心魔給桎梏，也暴露出他要一步步推動“新兩國論”的圖謀，想把大陸跟台灣永遠切開，可是這樣的做法是不會成功的。



蕭旭岑說，賴清德想做的就是像李登輝的末期做的，希望能透過台灣主體化的方式，一步步推動去中國化跟大陸分離，可是這是一個很危險的動作，更何況現在他只有四成的民意，並沒有足夠的民意基礎。