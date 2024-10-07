賴清德言論影響雙城論壇？蔣萬安僅說謝謝

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）賴清德5日出席雙十晚會提出“祖國說”，更在揮手時，推了中國國民黨籍台北市長蔣萬安一把，引發熱議。蔣萬安7日赴台北市議會進行施政報告前，被問及是否擔心賴言論影響台北、上海雙城論壇春暖花開？以及賴清德推的動作為何？蔣萬安欲言又止，僅說“謝謝、謝謝！”



賴清德5日出席雙十晚會致詞表示，論年紀，中華人民共和國不可能是“中華民國”人民的祖國，這番“祖國論”不僅在台灣掀起熱議，更登上英國媒體《衛報》（The Guardian）網站首頁。而台軍方7日上午公布，從6日上午至7日清晨，共偵獲大陸軍機27架次，其中有19架次逾過“中線”及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南空域，同時也有6艘軍艦在台海周遭活動。



蔣萬安今日下午出席台北市議會施政報告前，媒體問及是否擔心因賴清德此舉影響兩岸雙城論壇、何時舉行？蔣萬安僅低調說“謝謝，今天就是來施政報告。”



媒體追問，蔣萬安在雙十晚會上，疑似因擋到賴清德鏡頭，或是被賴清德提醒要揮手，推了蔣萬安肩膀一把？蔣萬安原本開口想說點什麼，但又尷尬講說“謝謝、謝謝大家！”



蔣萬安施政報告前，台灣民眾黨台北市議會黨團總召陳宥丞也在程序發言時提到，蔣萬安已經去了上海、美國、韓國、新加坡等地進行市政考察，到底台北、上海雙城論壇辦不辦？台北市向上海申請的2隻小熊貓配種到底來不來台？美國都有熊貓外交了，台北市與上海市簽的合作備忘錄有提到2隻小熊貓，迄今1隻都沒來，台北市立動物園已嗷嗷待哺。蔣萬安則認真聆聽，由於尚未輪到蔣萬安報告發言，蔣未回應。



另外，在施政報告前，因民進黨籍台北市議會黨團總召許家蓓因病辭世，今日進行家祭、公祭。國民黨籍台北市議長戴錫欽也請蔣萬安及所有市府團隊、議會議員們，眾人起立為許家蓓默默哀悼，氣氛哀戚。