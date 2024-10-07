蔣萬安未決定京華城停工否　藍綠白議員開罵

民進黨台北市議會黨團齊呼“柯文哲圖利明確，蔣萬安勒令停工！”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，台北地院裁定柯文哲等人涉嫌圖利、使京華城不法獲利111億餘元新台幣，扣押京華城土地。中國國民黨籍台北市長蔣萬安7日未決定京華城停工與否，僅說不予施工勘驗、會再回函給法院確認，卻引發藍綠白議員都罵，藍綠均要求停工，白議員則批蔣市政不彰、別成藍綠議員的打手。



台北地檢署偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就柯文哲等人涉違法圖利行為而獲有容積獎勵率20%的不法利益111億餘元，向台北地院聲請扣押京華城土地4日獲准。鼎越開發不服將提抗告，民眾黨也不服，痛批北檢政治辦案。



蔣萬安今日下午赴台北市議會進行施政報告前接受媒體聯訪，蔣萬安說，台北市都發局回報說，已收到台北地院的裁定書了，今天會回函給北院詢問停工與否。針對法院裁定書稱停工是台北市府的職權，蔣說，會研究過去“內政部”1977、1978年的幾個函釋，依照過去解釋的內容，包括法院裁定假處分、假扣押情形，市府則要求不予施工勘驗，那後續京華城如果未通報、繼續興建，市府不給使用執政、勒令停工。但蔣就是未明確說出立即勒令停工。



民進黨台北市議會黨團全員不滿，在蔣萬安施政報告前進行程序發言杯葛，所有人拿起手舉牌站到蔣萬安面前，齊聲大喊“柯文哲圖利明確，蔣萬安勒令停工！”綠議員簡舒培痛批，柯文哲的爛攤子，蔣萬安像個答錄機一樣，請問是檢調、法官當市長嗎？要不要勒令停工都軟趴趴，要知道停工的提案人是國民黨籍議員朋友，非民進黨。綠議員許淑華指非常失望。綠議員陳賢蔚說，京華城案已有21人被告、7人收押，包括柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市兵役局長朱亞虎等，面對台北市史上最大官商勾結弊案，蔣萬安卻用最低標準、最爛效率。



國民黨籍台北市議員吳世正也發聲，他反對容積移轉折繳代金，這已侵害市民權益、市府威信，柯文哲一手造成的最大弊案，蔣萬安不能讓京華城變成柯文哲紀念館，要等判決才停工，造成損失太大，建議蔣萬安考慮檢察官起訴即可勒令停工。藍議員秦慧珠說，柯文哲對大巨蛋停工擺爛5年，結果是復工，蔣萬安要有主張，蔣說回函北院只是假動作，法官一定回函“請貴府依法定權責自行處理”，法官管刑法，蔣管行政，法官不會笨到下指導棋給蔣，蔣現在只是想自保緩解。



民眾黨籍台北市議員張志豪說，京華城案查無不法，蔣萬安對交通、長照、社會、消防都跳票，請蔣萬安收心聚焦市政。白議員陳宥丞說，請蔣萬安看看自己上任時，京華城案“監察院”是怎回台北市府的？怎對得起公務員？期待蔣依法行政，別成政治打手。