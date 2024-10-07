台軍方：美售台F16V戰機等3項交付延遲

台“防長”顧立雄（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電／中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔今天在“立法院”“外交及國防委員會”關切，美國對台軍售延滯的項目。“國防部”表示，拖式2B型飛彈、AGM-154C飛彈、F-16V（blk70）戰機是目前仍延宕的3項軍購案，其他項軍購都已慢慢跟上進度。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行專題報告，也召開秘密會議，秘密會議結束後進行公開詢答。



根據《中央社》報導，楊瓊瓔表示，民間現在憂心美國對台軍售延滯交運的情況，詢問目前各項軍購延滯狀況，以及是否有爭取盡早交運台灣。



“國防部”戰規司長黃文啓中將表示，主要的項目經過與美方協調後，目前只剩下年底交運的拖式2B型飛彈、目前仍在做產線測試準備的AGM-154C遠攻飛彈、F-16V（blk70）戰機，這3項軍購案目前仍在延宕，其他的已經慢慢都跟上進度了。



顧立雄表示，拖式2B型飛彈“國防部”希望美方年底前交付，因為原來產製的成品沒有通過測試，後來重新測試通過了，希望今年第4季全數交裝，F-16V（blk70）戰機希望今年第4季第1架機能夠出廠，目前還是希望在2026年全數交運完畢，這是“國防部”跟美方的要求。



顧立雄指出，AGM-154C飛彈因為是最新構型，所以美方還要執行系統整合和產線備料的工作，生產的時間較長，所以現在交運期程是延後，“國防部”一直督促美方盡速完成。



黃文啓表示，“國防部”原先預估是“民國114年”能夠交運，經過與美方協調後，爭取到115年底之前，能夠交運第一批AGM-154C飛彈。