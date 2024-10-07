雷神虛報價格　顧立雄：美沒有把我們當盤子

顧立雄（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月7日電／美國軍火商雷神公司提高對台軍售價格，美國司法部已與廠商達成認罪協商，並返還不當得利給台灣。台“國防部長”顧立雄今天表示，美國沒有把我們當“盤子（閩南語呆子）”，美國主動調查並告知台灣，且美國也是受害者。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請顧立雄提出台美“國防”工業會議成效報告外，也召開秘密會議，主題為“針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為”，秘密會議結束後進行公開詢答。



媒體報導，中國國民黨籍“立委”馬文君質詢時指出，秘密報告的內容居然比媒體報導內容還要少，民眾關切“國防部”未來還會不會被騙，未來有無可能發生類似事件，有無要檢視相關武器採購案，以及台灣是否有人涉入雷神相關案件。



顧立雄說，美方就雷神所有相關類案，進行相關稽核調查程序，且剛剛在秘密會議已經說明，美國告訴“國防部”，並沒有台灣人員涉入，“國防部”未來也會盡量進行查核。



民進黨籍“立委”王定宇質詢時，關切台灣是否有能力針對軍售案進行相關查核或注意異常現象。



顧立雄表示，“國防部”大概只能針對“國內外”歷史採購價格去查核，所以美國有多層的機制，從成本的審核就有好幾層，到後面稽核，也都有嚴密把關。



至於軍方以商售方式採購軍備，顧立雄表示，“國防部”會做商情訪查，針對報價資料和採購資料分析，進行相關分析，就這些比價與多管道商源進行比價程序。



對於商售是否有稽核，“國防部”採購室主任趙亞平表示，只要簽約以後就要履約督導，訪廠查驗，包含製程、用料來源，都要查驗。



民進黨籍“立委”林楚茵質詢亦關切雷神提高對台軍售價格案後續情況；顧立雄表示，本案是美國主動調查後告知，如果美國把台灣當“盤子”或是凱子，美國就不會主動調查且告知我們，並強調美國有嚴謹的稽查作業，這也是美國主動的稽查作業，不只是台灣受害，美國也是受害方，美國主動調查、告知，“美國沒有把我們當盤子”。