在野議員諷蔣萬安　送上虎頭鍘、軟腳蝦

民進黨台北市議員林世宗送上軟腳蝦大型玩偶給台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。中國國民黨籍台北市長蔣萬安7日赴台北市議會施政報告前，民進黨籍議員送上虎頭鍘、軟腳蝦玩偶、黃蓮、芋頭等給蔣，要求蔣萬安對京華城停工開鍘。民眾黨籍議員則送上迴力鏢紙板，諷蔣萬安政見跳票，當心外界攻擊柯文哲的迴力鏢恐打向自己。



台北地院4日裁定柯文哲等人涉嫌圖利、使京華城不法獲利111億餘元新台幣，扣押京華城土地，蔣萬安對於是否立刻勒令京華城停工，未置可否。藍綠議員均要求蔣萬安給出明確態度。



台北市議會過去因民進黨籍前議員、現任“立委”王世堅經常送禮物給柯文哲，博取新聞版面、製造不少話題，創下先例，後輩議員們紛紛效法，都會在市長施政報告前紛紛送禮。



王世堅摯友、綠議員林世宗承襲王所託，今日準備一隻大型軟腳蝦玩偶送給蔣萬安，並說柯文哲信誓旦旦要改變台北，結果因京華城案拖累全台北。蔣萬安團隊卻毫無作為，不敢要求京華城停工、不敢與台智光解約，不敢查北士科、萬大魚果市場、南港轉運站疑似圖利案，請蔣硬起來，別像軟腳蝦。綠議員顏若芳要求蔣把停工的牌子插在京華城上。



綠議員林延鳳則準備台劇《包青天》劇組的大型道具虎頭鍘（專斬貪官刑具），虎頭鍘一現身議場，全場驚呼連連，林延鳳要求蔣萬安別像柯文哲一樣去陶朱隱園與威京集團主席沈慶京唱歌那樣，應勇敢對京華城停工開鍘。綠議員簡舒培等人遞上京華城舉牌，林則開鍘牌子。

