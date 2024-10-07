蔣萬安自曝　現場聽到賴祖國論驚訝指數不低

台北市長蔣萬安與觀傳局長王秋冬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）賴清德5日出席雙十晚會，提出“祖國說”引發熱議。中國國民黨籍台北市長蔣萬安7日回應，當時在現場聽到賴清德致詞講這些，他與大家一樣，反應是驚訝，且驚訝指數不低，但仍尊重賴的說法。而他對台北、上海雙城論壇時間點原則上希望是11、12月舉辦。



賴清德5日出席雙十晚會致詞表示“論年紀，中華人民共和國不可能是‘中華民國’人民的祖國”等語，蔣萬安今日下午赴台北市議會進行施政報告後回應。



國民黨籍台北市議員張斯綱詢問，賴清德提出“祖國論”，對岸就來了軍機27架次，而台北、上海雙城論壇延期，會不會擔心今年底都無法舉辦？



蔣萬安說，當然不希望因此而讓雙城論壇受到任何影響，他期待兩岸大環境能和緩，讓台北、上海彼此能繼續舉辦雙城論壇，兩岸交流可看到和平穩定的曙光，今年輪到在台北市舉辦，他會依照對等、尊嚴、善意、互惠原則維持多年來的雙城論壇。



國民黨籍台北市議員柳采葳詢問，當天在雙十晚會上，蔣萬安在台下聽到賴清德此番“祖國說”言論，有何感想？蔣萬安說“驚訝！”柳接著問驚訝指數如何？蔣說“不低”。



蔣萬安說，他尊重賴，這2天媒體報導、電視節目、很多意見領袖都有討論，看得出來大家應該都跟他一樣，驚訝指數不低。



柳采葳追問，賴清德當天在台下揮手間，推了蔣萬安肩膀一把，到底是善意提醒蔣揮手？還是故意推別擋鏡頭？蔣萬安則語帶玩味說，不管賴怎樣，他都不介意，他覺得還好，沒被嚇到。



國民黨籍台北市議員秦慧珠問，雙城論壇到底要不要辦？現在障礙在哪？蔣萬安說，會持續與上海溝通，時間上原則是11、12月，會請上海方準備好送件，他就報請“中央政府”核定。



秦慧珠質疑，確定上海會送件嗎？最大的障礙問題是賴清德，蔣萬安自6月起與上海溝通多少，都無法順利舉辦，她強烈懷疑辦不了。蔣萬安回應，整體大環境是比較緊張，但他也持續表達愈緊張、愈需要溝通交流，他會全力努力。