台軍官偷步槍子彈　連刺針飛彈發射筒都敢賣

雙聯裝刺針飛彈。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／桃園檢警去年3月破獲軍火庫，驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅4軍官涉嫌自2018年起盜賣軍品給退伍後經營“全民國防教育中心”的熊姓前同袍，先進武器刺針飛彈發射筒甚至以新台幣2.5萬元廉價售出。桃檢依涉犯陸海空軍刑法及貪污治罪條例等罪嫌，起訴汪姓上尉、譚姓、王姓和邱姓3名士官及熊男共5人。



桃園地檢署去年3月22日指揮桃園市調查處等單位，搜索龜山羅姓男子住處，當場查獲205兵工廠生產的“國軍”5.56步槍彈、0.38子彈等制式子彈共約7000多發，以及訓練用手榴彈等眾多物品，經軍方鑑定結果均為軍品，羅男稱子彈是何姓友人12年前借放，去年11月被桃園地院依非法寄藏非制式槍枝罪，處有期徒刑6年半。



根據《中時新聞網》報導，檢調持續追查發現，扣得的防潮彈藥箱、CV105戰鬥背心及軍用口糧等軍品，是在“全民國防教育中心／CAMP66”軍用品跳蚤市場購得，該教育中心熊姓負責人曾先後服役於AP－523萬安軍艦、LCC－1高雄軍艦、LSD－191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG－1802蘇澳軍艦，2010年退伍後擔任執行長推動“國防”教育和射擊課程，會址並有仿真軍品展覽場地及倉庫，檢調去年7月20日上門搜索扣得大量軍品。



檢調根據批號溯源清查以及熊男證詞，追出海軍陸戰隊陸戰66旅汪姓上尉作戰官，知道熊男在收藏和展示“國軍”裝備，自2018年10月6日起，先後自營區內竊取功夫龍頭盔2頂、夜視鏡鏡頭架1支、M40戰車用防毒面具1副、戰車煙霧彈發射器木箱2箱、81迫擊砲木製彈藥箱3箱、彈藥箱空鋁箱2箱、M14滑軌結合座1個、聯勤402廠製望遠鏡外盒（含使用手冊）及步槍撞針1盒、抗彈硬板2片及抗彈軟板2片交給熊男，藏放在“全民國防射擊教育中心”內。



前海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營譚姓中士，2022年7月15日前在營區兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內，竊取一具砲兵雷觀機，夾藏在個人包包內攜出營區藏在住處，隨後透過通訊軟體向熊男詢問有無收藏意願，再透過不知情的蘇姓友人轉交給熊男。



前海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營王姓中士，2022年10、11月間在基隆和平島海鋒戰備陣地的行李庫房內，見一具刺針飛彈實彈發射筒無人看管，利用營區出入只看前後車廂的安檢漏洞，將刺針飛彈實彈發射筒放置在後座腳踏板中攜出營區，隨即詢問熊男有無購買意願，雙方以2.5萬元成交。



陸軍裝甲兵訓練指揮部邱姓中士，平時負責軍械裝備保管及保養，所保管的2個T91步槍槍托因非正常使用損壞，為免遭上屬究責，2020年12月31日前將槍托向熊男交換2個非原步槍的槍托並裝回原槍枝上，熊男則將換得的槍托重新組裝在展示的玩具槍上。食髓知味的邱男又陸續在陸軍裝甲兵訓練指揮部教勤營的資源回收場內，竊取軍旗、彈藥箱空鋁箱3箱、彈鍊2箱、雨衣3大箱；在訓練部戰車訓練場內竊取BA－3007C“國軍”乾電池含通話座、電池供應器、戰車尾部供步兵使用的車外通話器盒等物，交給熊男處理利用。熊男明知這些軍用品都是竊取而來的贓物，仍全部買下。



桃檢認為4軍官明知裝備逾使用年限或無法使用，都要依規定完成除役報廢程序，卻貪圖小利，竊取盜賣，依侵占公有財物及竊取公有財物等罪嫌，將汪姓上尉、譚姓、王姓、邱姓中士起訴，熊男則是竊取公有財物、1次故買贓物、3次收受贓物等罪嫌起訴。審酌4軍官都坦承，建請法官減輕其刑。