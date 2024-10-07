南投敦和宮162台尺財神爺重修　法師開光

南投縣長許淑華出席敦和宮財神廟，7日吉時舉行的“甲辰年重修開光祈安入火安龍大典”。（南投縣政府提供） 中評社南投10月7日電／號稱全世界最大銅鑄財神爺趙天君神尊的草屯鎮敦和宮財神廟，7日吉時舉行“甲辰年重修開光祈安入火安龍大典”。中國國民黨籍南投縣長許淑華率縣府民政處長林琦瑜虔誠參加大典團拜，並見證法師搭乘吊車，升空，為座落宮殿7樓頂，重修後嶄新金亮的趙天君財神爺神尊開光，場面殊勝隆重。



位於草屯敦和宮財神廟7樓頂、高162台尺(一台尺30.3公分)、重60公噸的銅鑄財神爺趙天君神像重修完成，廟方今天舉行重修開光祈安入火安龍大典，法師搭乘吊車升空為神像開光。南投縣長許淑華、南投縣民政處長林琦瑜、敦和宮主任委員賴怡伶率全體委員及多名縣議員出席見證。



許淑華指出，已有近300年歷史的敦和宮一直是地方的信仰中心，主祀的財神爺趙天君神威顯赫。1995年敦和宮新建動土，1998年底新宮入火安座，高162台尺重達60公噸的銅鑄趙天君神像，左右手分持金鐧與金珠足踏神虎，威風凜凜，成為遠近馳名的新地標。



許淑華說，如今距敦和宮新建29年後，廟方再暢議全面整修這座全世界最大尊銅鑄趙天君財神爺神尊，重新拋光整修門面並換新襖。同時將廟內的公廁等公共設施重新整建，讓整個敦和宮煥然一新。今天延請道長舉辦隆重安龍法會，祈求敦和宮五路財神爺暨諸聖神仙佛神威顯赫護佑善信大德，感謝有緣大德共向襄盛舉，讓重建工程順利完工。祈願敦和宮吸引更多信眾進香參拜，庇佑地方也帶動地方繁榮。



敦和宮甲辰年重建安龍大典，由主委賴怡伶率敦和宮全體委員、執事主祭，縣議員唐曉棻、簡峻庭、簡賜勝、李洲忠、草屯鎮公所主秘朱鴻森、代表會主席陳文忠等代表、草屯鎮農會理事長林昆熠等地方士紳也都到場同沾神恩共同見證。



賴怡伶表示，敦和宮創立於乾隆元年（西元1736年）草鞋墩下庄，經歷多次重建整修。西元1958年春季由市區四位里長梁啟和、簡兆江、林欽肇、鐘吉輝商議再修築正殿土角壁，廟屋翻新，增建拜亭。1975年12月成立委員會，1995年10月27日舉行新宮開工典禮，恭請正64代天師、林源朗縣長及各界中央地方民代共同主持典禮。經過將近三年之興建，經由趙天君財神爺聖示，擇於87年12月23日（農曆11月初5日）舉行新宮入火安座大典。



賴怡伶提到，1999年921大地震，是時天崩地裂，造成中部地區損壞相當嚴重。當時正值銅鑄神像施工緊要時候，已經將部分的銅製品及一台吊車，用超大型的吊車，吊上敦和宮七樓頂。所幸，新建宮殿大樓結構及施工按部就班絕無偷工減料，因此未發生損失。至今年已有29年之久，才由第十四屆管理委員會倡議全面整修，重修工程自今年1月動工，到今天終於安座開光，圓滿功成。