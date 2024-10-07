罷樑唯一公辦說明會　謝國樑與拆樑團體交鋒

左起發動罷免領銜人戴璟安、基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將在13日投票，門檻為7萬6979票。基隆市選舉委員會7日晚間舉行唯一一次罷免說明會，山海公民拆樑行動團體發起人戴璟安與謝國樑激辯，戴指控謝國樑是四大案被告，包括涉貪、強盜、圖利等罪；謝國樑嚴正表示，這些都是錯誤訊息，相信司法都會判他勝訴，要求罷免團體屆時道歉，火藥味頗濃。



基隆市選委會今日晚間在基隆市七堵區的地方電視台中嘉吉隆公司舉行謝國樑罷免案說明會，由前基隆市代理市長許清坤擔任主持人，基隆市選舉委員會監察小組召集人楊思勤擔任監察人。謝國樑、戴璟安與會。



戴璟安作為發動罷免的領銜人首先發言，他痛批，謝國樑將罷免團體抹綠，更封鎖他們。批謝違法亂紀，濫用公權力，在東岸商場破門，讓大家餘悸猶存，謝選前多項政策跳票，用人唯親，亂花預算找台灣民眾黨前發言人楊寶楨擔任市政推廣大使。



第二階段戴璟安更指控，謝國樑讓公車故障率居高，今年度顯示已舉債51億元新台幣，只會報喜不報憂，遠見、天下雜誌多項評比都是最後一名，還濫用校園選舉，且謝是涉嫌刑事案件的四大案被告，包括第一案是垃圾飛灰標案涉嫌貪污罪、第二案東岸商場案涉嫌強盜罪、第三案電動機車補助案涉嫌圖利罪、第四案AR恐龍園區案也涉嫌圖利罪。



謝國樑則大打政績牌。對於戴璟安指控他涉嫌四大案被告，謝嚴正表示，戴璟安口中強盜的謝國樑，屆時若獲得基隆地檢署檢察官不起訴，請問貴團體有可能向他道歉嗎？從發動罷免以來，市府、國民黨一直都有澄清錯誤訊息，但戴璟安剛剛對他進行非常嚴重的法律指控，他相信司法一定會判他勝訴、清白，他也都把握每天，會虛心聽取罷免團體好的建言，但基隆要有愛，不要仇恨，罷免是仇恨堆積，希望選後讓基隆更有愛。



謝國樑也說，他會誠懇面對罷免團體，未來每年第四季會邀請罷免團體及戴璟安來市府給他指導，關於這些法律指控，他都會無罪、勝訴，他上任以來，基隆市公車故障率近3年最低，並還債9億元，人口更是近20年唯一正成長，還整建騎樓、行人友善政策，行人死傷全台第二低、僅次台北市，很多不實訊息需要澄清。