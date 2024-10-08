林壽山：賴的講話玩火加詭辯 惡意螺旋

國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）賴清德近日提到的“祖國論”引起討論。中國國民黨前“立委”、壽山文化基金會董事長林壽山接受中評社訪問表示，這種民間流傳的玩笑話，不適合拿上檯面，對兩岸關係緩和沒有幫助，更增添老百姓的緊張與各界對台海的隱憂，甚至引起對岸更多的動作與反映，他觀察賴的操作都只是在鞏固基本盤與抓年輕選票的選舉考量，完全不考慮兩岸惡意螺旋的後果。



林壽山，美國波士頓大學都市行政碩士、哈佛大學費正清研究中心東亞所副研究員。曾任三屆高雄市議員、兩屆“立法委員”。目前是壽山文化基金會董事長。



賴清德日前在台北大巨蛋慶典晚會致詞時提到，“就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為‘中華民國’人民的祖國，反倒是‘中華民國’可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國”，這番“祖國論”引起外界熱議。



“玩笑話能上檯面嗎？”林壽山表示，此番說法平常拿來說嘴或許可以，但不適合當作正式談話，他觀察賴清德致詞時沒有看稿，同時講得很順，可能賴正好有感而發，有人解讀是“賴氏幽默”，但他認為這種玩笑話可一點也不幽默，因為賴仍是兩岸互不隸屬的框架，借“中華民國”的殼上市，說這話是玩火、詭辯。

