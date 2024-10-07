謝國樑展風度笑握罷免方手　趕忙續勘災

左起基隆市長謝國樑、罷免領銜人戴璟安。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月7日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在13日投票，罷免門檻為7萬6979票。基隆市選舉委員會7日晚間舉行唯一一次罷免說明會，山海公民拆樑行動團體發起人戴璟安與謝國樑激辯。但會前謝國樑2度主動向戴握手，並屢次提及會吸取建言檢討，邀戴到市府請益，展現風度，並在說明會後馬不停蹄，再度趕忙去勘災視察。



基隆市選委會今日晚間在基隆市七堵區的地方電視台中嘉吉隆公司舉行謝國樑罷免說明會，由前基隆市代理市長許清坤擔任主持人，基隆市選舉委員會監察小組召集人楊思勤擔任監察人。謝國樑、戴璟安與會。



晚間6點多，戴璟安與罷免團體成員共4人到場，謝國樑則在幾名幕僚與青年朋友的隨行下到場，雙方時間及休息室錯開，避免尷尬或衝突。謝國樑在說明會前與幕僚、青年朋友聊天，看似穩定、自然輕鬆，並與媒體記者寒暄。戴璟安先進入說明會攝影棚現場。



謝國樑接著入場，笑臉迎人、主動對戴璟安2度握手，並一同應記者要求握手合影，展現風度。謝國樑也屢次提及，他會向戴璟安等人承諾，聽更多好的建議、虛心改善政策，讓基隆市民有更好的城市生活，也會邀請戴璟安等團體朋友，每年第四季都到市府來，他當面請益、聽取建言，也希望基隆更有愛。



謝國樑與戴璟安一番激辯後，謝國樑與在場的主辦方、電視台、媒體記者一一致意，馬不停蹄要趕去基隆市愛七路勘查山陀兒颱風後恢復情形，先行離開。罷免團體隨後再離開，說明會順利落幕。