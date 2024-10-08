戴立安：黃重諺隨行　增添蔡英文訪歐變數

戴立安。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）蔡英文即將出訪歐洲，府方指派蔡昔日親信、現任“國安會”諮詢委員黃重諺隨行。長期觀察政治的民調專家戴立安接受中評社訪問表示，賴清德派黃重諺隨蔡出訪，蔡無法拒絕，賴一方面監軍，一方面也會提高蔡訪歐變數。畢竟黃重諺有官職，蔡原本低調訪歐可能想要進入官署，但黃隨行，官方拜會可能會有變數。



對於賴清德在雙十晚會拋出“祖國論”，戴立安認為，長期觀察賴清德兩岸論述變來變去，從“親中愛台”到延續蔡英文“兩國論”的“新兩國論”，現在又提出“祖國論”，過去曾經提到“台灣萬歲”，要推翻“中華民國”，那應該要“制憲正名”才對，為什麼現在反而變成“中華民國”才是“祖國”？獨派會接受賴清德的說法嗎？這並非賴過去主張。但台派可能認為賴只是講場面話，在民進黨內還是賴是更加能主張“台獨”，但賴核心講法還是“兩國互不隸屬”。



戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。



他指出，因為十一前後，許多台灣藝人表態祝賀“祖國生日”，賴清德這個說法要反駁藝人，但這樣講法是代表兩岸是“兄弟之邦”嗎？這過去獨派已逝大老辜寬敏講過。過去民進黨做法是要“去中國化”，現在又講“祖國說”，台灣有些人的祖國是外國，就像蕭美琴是台美混血，那她的祖國應該是美國。



戴立安認為，如果賴清德堅持要提出“新兩國論”，那為什麼大陸委員會不改成“中國委員會”，兩岸事務可以歸為“外交部”轄下，但賴也不敢。賴講法太過於片面，拋出“祖國論”想法，後面卻沒有縝密推演。今年雙十是賴就任後第一篇雙十演講，不見得會多辛辣。因為太過激烈，會成為麻煩製造者，美國大選前，不希望賴講話太激烈，會讓局勢太亂。



他表示，但賴清德沒有看清楚台灣自身能力，一下子批評俄羅斯、一下子批評朝鮮試射飛彈，不要一天到晚去批評別人。賴想要仗義執言，但是也要看國際局勢，國際局勢不是你在台南，可以200多天不進去議會。