趙建民：賴的祖國說用新兩國論強化敵我意識

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）針對賴清德5日在雙十晚會的“祖國說”，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，賴清德字句中仍要表達海峽兩岸就是“兩國”，“兩國互不隸屬”的概念，仍是要推動他的“新兩國論”立場，對和緩兩岸關係情勢大概沒有任何幫助。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長。



賴清德5日出席雙十晚會致詞一番“祖國論”不僅在台灣掀起熱議，更登上英國媒體《衛報》（The Guardian）網站首頁。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，雙十晚會基本上是一個溫馨的場合，並非政治場合，而是文化場合，所以賴清德在這場合拋出如此有爭議的政治性語言，並不是特別恰當。



另外，在台灣現在很少講“祖國”這兩個字，趙建民說，尤其在提到兩岸關係時更是少用，“祖國”這樣的詞比較多是中國大陸方面在使用，因此賴清德大談所謂的誰是誰的“祖國”，實在非常罕見。



趙建民認為，要依賴清德這樣的比喻並不是不行，因為這就是兩岸政權的合法性問題的爭辯，其中可以分成“中華民國”概念，以及從台灣的概念來探討。以“中華民國”概念來講，“我方”角度，就是兩岸在一個中國原則下，在“中華民國憲法”的框架下，兩岸爭主權。