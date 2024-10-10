火箭軍成功射導彈 張延廷：大陸戰力已崛起

台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月10日電（記者 張穎齊）解放軍火箭軍日前向夏威夷國際水域成功試射一枚東風–31AG改進型洲際彈道飛彈，引發矚目。台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪分析，中國大陸充分展現的核威懾，對自我的軍事實力深具信心，已能與美國叫板、平起平坐，戰力已崛起，並達到在國際進行大文宣的效果，美國即便在軍武尚有數量、多樣性優勢，但中國已後來居上。



中國國防部9月25日8點44分宣布“解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域”，依中國媒體刊出的飛彈飛行路線圖，顯示飛彈係由海南省文昌市附近，採用公路機動方式發射，飛行27分鐘後，落在夏威夷南方國際換日線附近無人區南太平洋公海，全程約11700公里。飛彈發射前中國已先知會美國、俄羅斯、英國、法國等聯合國常任理事國。



張延廷表示，中國充分展現核威懾，以及飛彈、彈道的實力，打到夏威夷西南方230公里海域，且提前2天就有告訴美國等國，發射時間、地點均有交代，顯示有足夠的軍事信心；若怕發射失敗就不用特別告訴，因此中國對自己的發射成功率掌握非常高，所以美國也沒說什麼、沒譴責。

