張延廷：賴的說法自曝其短　陸隨時可封鎖台

台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）賴清德5日在雙十晚會拋出“祖國說”後，大陸出動27架次軍機、6共艦出海繞台。台灣前空軍副司令、退役中將張延廷接受中評社專訪分析，賴清德此舉是自曝其短，與大陸叫板，而大陸是以逸待勞，例行性派出機艦，兩岸軍事實力相差太懸殊，對陸方來說台灣如探囊取物，陸採蟒蛇戰略，隨時可封鎖台灣。



賴清德5日出席雙十晚會致詞一席“祖國論”不僅在台灣掀起熱議，更登上英國媒體《衛報》（The Guardian）網站首頁。台軍方7日上午公布，從6日上午至7日清晨，共偵獲大陸軍機27架次，其中有19架次逾過“中線”及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南空域，同時也有6艘軍艦在台海周遭活動。



張延廷表示，大陸採取蟒蛇戰略，隨時都可封鎖台灣，大陸的新型飛機、巡艦那麼多，而台灣20年來沒有新的軍艦，包括紀德級驅逐艦、拉法葉級巡防艦等，都已是30年的產物，甚至有二手的，可謂此消彼長，兩岸軍事實力差太多。台灣落得還要搞40萬可恃民力必要時支援軍事，但連兵都招募不到、軍隊沒戰力、武器老舊、戰略錯誤，落後太多。



張延廷，生於台南，籍貫山東，政戰學校（現“國防大學”政治作戰學院）政治系研究所博士，是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領。歷任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、參謀本部情報參謀次長、空軍官校校長、空軍航院校長等職。

