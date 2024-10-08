劉世芳指40萬民力三任務　批在野黨斷章取義

卓榮泰與劉世芳(右)。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）“內政部長”劉世芳今天表示，在野黨斷章取義民力，根據民防法以及全社會防衛韌性委員會，40萬可恃民力最重要是維持社會穩定，這麼多民力，包括民防與經濟、交通等，社會穩定是台灣目前最需要任務編組，天災是台灣面對最大挑戰，維持社會穩定與政府正常運作，第三個才是支援軍事勤務，都是在通過的民防法上，一步一步往前推進。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



沈伯洋今天質詢提到，40萬民力很多委員造謠說跟心中想的民力不太一樣，他們想的是民兵，“海委會主委”管碧玲當“立委”時，曾提到民力過去有51萬人，現在是減少嗎？不知道計算標準是什麼？



劉世芳表示，非常清楚府方召開全社會防衛韌性委員會，提到可恃民力是根據法律授權，包括：民防法、災害防救法、替代役管理條例，以及警察法、消防法等落在警消為主以及志工團體等，但志工團比較少，真正計算是約40至41萬人。



沈伯洋也說，他幫忙計算出來四種民防團體，但是在野黨有些人就是不看民防法，完全不知道民防人力在哪？



劉世芳答覆說，他們可能是斷章取義，根據民防法以及全社會防衛韌性委員會，最重要是維持社會穩定，這麼多民力，包括民防與經濟、交通等社會穩定，是台灣目前最需要任務編組，天災是台灣面對最大挑戰，維持社會穩定與政府正常運作，第三個是支援軍事勤務，都是在通過民防法上，一步一步往前推進的。



沈伯洋提及，目前民防法規定的內容，“內政部”是負責民防人力，全民防衛動員署架構八大計劃，交通動員、財力動員等，40萬民力有把交通、經濟動員的人算進來嗎？



劉世芳表示，全動法主責機關是“國防部”，有些是“內政部”配合，有關科技、交通、衛生等在全社會防衛韌性委員會是屬於特種防護團，中油油廠、台電電廠、中華電信等，要根據我們需要提出特別防護團，平時時間就是維持本身運作正常，提供油、電、電信、交通等。但是若碰到大規模損害，或是軍事上需要，特別防護團就要組成不同兩軌或是三軌，去共同防衛外侮。



沈伯洋也追問，替代役人力動員未來會被詢問進度，現在需要編列預算嗎？



劉世芳說，替代役有現役與備役，現在課程有需要精進地方，“政院”會動員一部分經費加強。“內政部”納管替代役訓練，目前是治安維護組與消防應變組，是目前台灣亟需部分，不管是教材還是訓練設備，希望透過明年預算補充。這樣能比較快速進入全社會防衛韌性，協助義警義消做一部分工作。